Netflix heeft ongeveer drie maanden nadat seizoen drie online kwam, bevestigd dat er een vierde reeks komt van de serie Stranger Things.

Volgens The Hollywood Reporter hebben de broers Matt en Ross Duffer, de makers van Stranger Things, een nieuwe, "negencijferige" deal met Netflix gesloten die hen voor meerdere jaren aan de streamingdienst bindt.

"De gebroeders Duffer fascineren kijkers wereldwijd met Stranger Things", reageert Ted Sarandos van Netflix in een verklaring. "We zijn verheugd dat we onze samenwerking kunnen uitbreiden en dat ze ook andere series en films voor ons gaan maken."

Stranger Things is een van de populairste series van Netflix. Hoewel de streamingdienst meestal geen cijfers prijsgeeft, werd op 8 juli gezegd dat al bijna 41 miljoen huishoudens een deel van de serie, waarvan op 4 juli het derde seizoen online kwam, hadden gekeken.

In juni zei de cast van Stranger Things nog te hopen dat de serie nog één of twee seizoenen krijgt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vierde seizoen online komt.