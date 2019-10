Elise Schaap, bekend van haar acteer- en persifleerwerk in onder meer De Familie Kruys en De TV Kantine, zou in tegenstelling tot collega's geen andere televisieklussen aannemen. In gesprek met De Telegraaf vertelt de 37-jarige actrice dat ze "nooit te zien zal zijn in expedities, panels of jury's".

"Niet dat ik daar op neerkijk, helemaal niet. Ik zie mezelf gewoon niet als Elise de persoonlijkheid", aldus Schaap. Ook een programma presenteren ziet de actrice zichzelf niet snel doen. "Ik persifleer ze liever."

Het favoriete personage van Schaap dat zij vertolkt, is de Roemeense Ruxandra in De Familie Kruys, waarvan het laatste seizoen momenteel op RTL 4 te zien is.

"Ik heb nog nooit een personage gespeeld dat ik zo in de vingers heb", vertelt de actrice. "En het grappige is: zo veel mensen hebben me verteld dat ze ook een Ruxandra in hun omgeving hebben. Terwijl je denkt: die is zo larger than life."

Maar niet alle rollen of imitaties gaan Schaap naar eigen zeggen goed af. "Eva Jinek heb ik weleens geprobeerd, maar dat was 'm niet. Qua fysiek lijk ik al totaal niet op haar. En als je er zelf niet in gelooft, ga je nat."