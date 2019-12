Sanne Wallis de Vries, die momenteel te zien is in deel vijf van de succesvolle filmreeks over leraar Mees Kees, heeft bepaalde handigheidjes om zich te transformeren tot schooldirectrice Dreus.

"Het helpt me enorm om voor de spiegel haar pruik op te zetten en kleding aan te doen", vertelt Wallis de Vries aan NU.nl. "Ik snoer me in met de coltrui die ze altijd draagt. Die helpt me om haar lekker stijf te houden."

Volgens Leendert de Ridder, die in de huid van Mees Kees kruipt, zijn ook de kleine dingen belangrijk. "Zo draagt Mees Kees altijd een trui met een blouse en staat zijn kuif net iets meer overeind dan bij mijzelf. Dus als ik mijn kleding en haar doe, is dat echt alsof ik mijn kostuum aantrek en Mees Kees word."

Het vijfde deel, genaamd Mees Kees in de Wolken, bevat volgens Wallis de Vries een ander soort humor dan de eerdere delen. "Meer slapstick. Ook is er veel meer actie, wat ontzettend leuk was om te doen. Zo ga ik een groot feest op school organiseren en mag ik een overall en baljurk aan, terwijl we Dreus tot nu toe nog nooit in een andere outfit zagen."

De Ridder: "Het is nog steeds een typisch Nederlandse film over gewone kinderen, maar dan een stuk filmischer. We hebben heel toffe verhaallijnen over racen, grote hoogtes en een schoolfeest. Het is echt een feestelijke en grappige film geworden."

Hoewel Wallis de Vries met haar langere haar niet heel vaak wordt herkend op straat, geldt dat voor De Ridder wel. "Het helpt ook niet dat mijn hond op die van Mees Kees lijkt. Als ik op straat loop, wordt er vaak naar me geroepen. Dat is heel leuk, maar als ik weet dat de scholen bij mij in de buurt uit zijn, loop ik soms wel even een blokje om met de hond."

Mees Kees in de Wolken draait sinds 11 december in de bioscoop.