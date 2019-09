Paul Verhoeven vindt dat hij de film Flesh & Blood niet met Rutger Hauer in de hoofdrol had moeten afmaken. De regisseur vertelt vrijdag in de Volkskrant dat hij achteraf vindt dat hij de acteur, die een huurling in de middeleeuwen speelde, had moeten ontslaan.

Verhoeven maakte Flesh & Blood in 1985. De in juli overleden hoofdrolspeler Hauer was echter niet tevreden over de film en omschreef het werk van Verhoeven in de pers als "­neuken, bier drinken en neuken".

"Hij was ook echt tegen de film. Eigenlijk vind ik nu... dat ik had moeten zeggen: Rutger, je moet die film niet doen. Ik had hem moeten ontslaan van zijn handtekening onder het contract, vind ik, in retrospectief", aldus de regisseur. "Ik was niet zo ruimdenkend toen."

Verhoeven begrijpt nu ook beter waarom Hauer, met wie hij ook onder meer de serie Floris en de films Soldaat van Oranje en Turks Fruit maakte, spijt had van zijn rol in de film. "Zoals er ik nu naar kijk: Rutger was al op weg een Amerikaanse held te worden en die film heeft hem niet geholpen in zijn carrière, omdat hij veel te grof was voor Amerikanen."

Verhoeven onderging zware operatie in januari

Verhoeven vertelt tevens dat hij in januari geopereerd werd aan zijn heup en enkele dagen later met spoed nogmaals onder met mes moest. De regisseur voelde zich ziek en vertrouwde het niet. "De chirurg maakte een scan en vertelde: "Er zit een gat in je colon en we moeten ogenblikkelijk gaan opereren." Waarschijnlijk had ik te zware pijnkillers gekregen, die een afsluiting van mijn dikke darm hebben veroorzaakt."

De regisseur realiseert zich dat hij door het oog van de naald is gekropen. "'Wat was er gebeurd als ik een halve dag later was teruggekomen naar het ziekenhuis?', vroeg ik aan de chirurg. Ze zei: 'Dan was je dood geweest'."

Het herstel van Verhoeven duurde maanden en is nog steeds niet helemaal voorbij. Hij moet over enkele weken nogmaals onder het mes om een stoma te laten verwijderen.