Apple is van plan om de films die straks op streamingdienst Apple TV+ te zien zijn eerst in de bioscoop uit te brengen, meldt The Wall Street Journal (€) vrijdag op basis van ingewijden.

Met deze zet hoopt Apple onder meer grote regisseurs en producenten aan zich te kunnen binden.

Het is de bedoeling dat sommige films straks twaalf weken in de bioscoop draaien voor ze op Apple TV+ te zien zijn. Apple pakt het daarmee anders aan dan Netflix, dat normaal gesproken afspreekt dat films tegelijkertijd bij de streamingservice en in de bioscoop te zien zijn.

Enkele films, waaronder Roma, draaiden wel enige tijd (21 dagen) in de bioscoop voor ze op Netflix stonden. De nieuwste Netflix-film, The Irishman van Martin Scorsese, krijgt - ondanks verzet van Scorsese - dezelfde behandeling. De regisseur had liever gezien dat zijn film langer in de bioscoop zou draaien.

On the Rocks van Sofia Coppola gaat langere tijd in bioscoop draaien

Sofia Coppola's On the Rocks, waarin Rashida Jones de hoofdrol speelt, wordt een van de eerste Apple-films die voor langere tijd in de bioscoop moet gaan draaien. De film staat gepland voor halverwege volgend jaar en gaat wellicht in première tijdens het filmfestival van Cannes.

Apple TV+ is vanaf 1 november beschikbaar en gaat 5 dollar (ongeveer 4,50 euro) per maand kosten. De techgigant heeft onder meer een televisieserie (See) met Jason Momoa in de hoofdrol aangekondigd. Ook onder anderen Steven Spielberg en Oprah Winfrey maken content voor Apple.