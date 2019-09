Sony en Marvel hebben vrijdag gemeld dat er een nieuwe Spider-Man-film in de maak is waarbij Tom Holland de hoofdrol krijgt, schrijft Variety.

Dat betekent dat Spider-Man toch nog niet uit het filmuniversum van Marvel verdwijnt. De afgelopen maanden werden onderhandelingen gevoerd tussen het studiohoofd van Sony (eigenaar van de filmrechten van Spider-Man) en Marvel, en die leken in eerste instantie niks op te leveren.

Donderdag werd een nieuwe deal getekend, waarbij onder meer werd afgesproken dat Spider-Man nog in één toekomstige film van Marvel te zien zal zijn. De nieuwe film moet op 16 juli 2021 in de bioscopen verschijnen.

"Ik ben heel blij dat Spidey's reis in het Marvel-universum nog niet is afgelopen", zegt Marvel-directeur Kevin Feige in een verklaring. "Spider-Man is een krachtige icoon en een held, wiens verhaal boeiend is voor alle leeftijden en elk publiek."

Sony en Marvel produceren sinds het verschijnen van Homecoming in 2017 samen de Spider-Man-films. De rechten van de films liggen sinds de release van het eerste filmavontuur in 2002 bij Sony, terwijl de rechten voor merchandise bij Marvel liggen.

Disney, eigenaar van Marvel, nam eerder dit jaar filmmaatschappij 21st Century Fox Over, waarmee de rechten van films over superhelden als X-Men, Deadpool en Fantastic Four werden veiliggesteld.