Laura Gómez, bekend als Blanca Flores uit Orange Is the New Black, krijgt een rol in het tweede seizoen van de BNNVARA-serie Anne+.

De veertigjarige Gómez zag de eerste twee afleveringen van Anne+, dat draait om het liefdesleven van een lesbisch meisje, op het Tribeca Film Festival in New York. Daarop heeft ze de makers benaderd en de wens uitgesproken om een rol te spelen in het tweede seizoen.

Vorige week vloog de Dominicaanse actrice naar Nederland voor de opnames. "Het is echt een goede en leuke serie", zegt Gómez. "Toen ik hoorde dat ze bezig waren met een tweede seizoen, wilde ik er graag deel van uitmaken. Ook al zou ik een boom moeten spelen, kom maar op."

Het tweede seizoen van Anne+ zal in het voorjaar te zien zijn bij BNNVARA op NPO3. De eerste reeks werd genomineerd voor een Prix Europa en ook geselecteerd voor diverse internationale filmfestivals.

Ook rol voor Rick Paul van Mulligen

Gómez speelde een gevangene in Orange Is the New Black. Ze was in 74 afleveringen van de inmiddels gestopte Netflix-serie te zien.

Naast Gómez zijn er in het tweede seizoen ook rollen voor onder anderen Rick Paul van Mulligen en Jesse Mensah. De titelrol wordt gespeeld door Hanna van Vliet.

De jonge makers ontwikkelden het idee voor de serie vanwege de gebrekkige representatie van lesbische meisjes in de media. "In veel bestaande films en series wordt lesbisch zijn nog gepresenteerd als onderdeel van een probleem", zegt scenarist Maud Wiemeijer.