John Malkovich en Ben Schwarz hebben rollen bemachtigd in de Netflix-comedyserie Space Force, meldt Variety donderdag.

De 65-jarige Malkovich zal Dr. Adrian Mallory spelen, een briljante maar arrogante wetenschapper. De 38-jarige Schwarz neemt de rol op zich van F. Tony Scarapiducci, een egocentrische media-adviseur.

In januari kondigden Steve Carell en Greg Daniels, bekend van de Amerikaanse remake van de comedy The Office, de comedy Space Force aan. De serie wordt een parodie op de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde ruimtevaartafdeling binnen het ministerie van Defensie met dezelfde naam.

Malkovich werd in 1985 genomineerd voor een Oscar voor zijn bijrol in Places in the Heart en ontving in 1994 een nominatie voor zijn bijrol in In the Line of Fire. De Amerikaan speelde in 2018 een gastrol in de serie Billions. Zijn landgenoot Schwarz is vooral bekend van zijn rol als BB-8 in Star Wars.

Streamingdienst Netflix heeft tien afleveringen van Space Force besteld. De première van de serie staat gepland voor 2020.