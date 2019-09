Halina Reijn toont deze week tijdens de opening van het Nederlands Film Festival haar regiedebuut Instinct. Nederlandse recensenten zijn verdeeld over de thriller waarin Carice van Houten en Marwan Kenzari respectievelijk een psycholoog en een veroordeelde crimineel spelen.

Trouw - Drie sterren

"Het zijn mooi beschreven, verbaal speelse aftastende ontmoetingen van twee aan elkaar gewaagde personen die zichzelf dachten te kennen, maar steeds meer uit evenwicht raken. Van Houten en Kenzari kunnen prima overweg met droge zinnetjes als: 'Ik denk dat ik het wel red hoor, met die aantrekkelijkheid van jou.' Toch is het opvallend hoe kort afgemeten de scènes aan elkaar worden geregen, en hoe weinig ruimte deze acteurs krijgen om een beetje uit te waaieren met hun spel. (...) Reijn laat zien dat ze als maker de beste mensen om zich heen kan verzamelen en ook de kleinste rollen laat spelen door acteurs van gewicht. Dat geeft Instinct, zeker voor een debuut, een solide indruk. Tegelijkertijd laat de film je achter met het gevoel al die tijd te zijn buitengesloten."

AD - Twee sterren

"Het probleem van Instinct is dat de film erg aan de oppervlakte blijft steken. De dialogen zijn kort en flets. Van Houten kijkt vaak bedrukt voor zich uit, maar wat zich in haar hoofd afspeelt, blijft vaak een raadsel voor de kijker. Vooral de relatie met haar moeder (Betty Schuurman) is half afgewerkt en levert zelfs een scène op die onbedoeld de lachlust opwekt."

de Volkskrant - Vier sterren

"Het heeft even geduurd, maar met Instinct heeft Reijn een idee gevonden dat haar past als een handschoen. Haar debuut als regisseur is zelfverzekerd, intrigerend en knap opgebouwd. (...) Tot het einde blijft Instinct voor meerdere interpretaties vatbaar. Dat is knap voor een verder eenvoudig opgezette, in korte tijd gefilmde psychologische thriller. Met een beperkt aantal personages en onopvallende locaties leunt de film sterk op het acteerwerk. Van Houten en Kenzari, allebei internationaal doorgebroken, stellen niet teleur: Instinct is een showcase van hun kunnen. Het knettert geregeld, maar vooral in de meer terughoudende scènes zijn ze huiveringwekkend goed."