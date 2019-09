Marvel Studios-producer Kevin Feige werkt samen met Kathleen Kennedy van filmproductiemaatschappij Lucasfilm aan een nieuwe Star Wars-film voor Disney. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De film is een van de projecten die uitkomt na Star Wars: The Rise of Skywalker, die op 20 december in première gaat.

"We zijn enthousiast over de projecten waaraan Lucasfilm momenteel werkt. Niet alleen waar het gaat om Star Wars, maar ook wat betreft Indiana Jones, Children of Blood and Bone", vertelt Alan Horn van Walt Disney, dat de rechten in handen heeft, in een toelichting.

"Met de afsluiting van het Skywalker-hoofdstuk ontstaat er een nieuw Star Wars-verhaal dat in goede handen is bij Kathleen. Kevin is een groot Star Wars-fan dus het is logisch dat we deze twee uitzonderlijke producers samen brachten om aan deze film te werken", aldus Horn.

Ook een nieuwe televisieserie

Disney kondigde eind augustus al aan dat er een nieuwe serie komt rond het Star Wars-personage Obi-Wan Kenobi, met Ewan McGregor in de hoofdrol. De serie zal te zien zijn via de streamingdienst Disney+. Het wordt de derde Star Wars-serie op Disney+.

Vanaf dit najaar is ook The Mandalorian te zien op Disney+. Die serie gaat over een premiejager in de buitenste delen van het Star Wars-universum. Pedro Pascal, die te zien was in onder meer Game of Thrones en Narcos, speelt hierin de hoofdrol.

Disney heeft ook een nog titelloze serie in ontwikkeling, die een prequel van Rogue One moet worden. Diego Luna pakt daarvoor zijn rol als piloot Cassian Andor weer op. Ook Alan Tudyk zal zijn rol als K2SO weer spelen in diezelfde serie.