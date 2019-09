Chantal Janzen stopt met haar rol in Kees & Co en zal niet te zien zijn in het tweede seizoen van de televisieserie, laat de presentatrice en actrice woensdag aan RTL Boulevard weten. De serie past niet meer in haar drukke schema.

"Met heel veel plezier heb ik gespeeld in een van de leukste Nederlandse comedyseries, maar acht weken vrij maken in de agenda is door nieuwe plannen helaas niet meer mogelijk", aldus Janzen in een verklaring die ze met het programma deelt.

Het nieuws komt nadat de veertigjarige televisiepersoonlijkheid dinsdag genomineerd werd voor een Televizier-Ster Acteur/Actrice voor haar rol in de serie.

Kees & Co, dat eerder te zien was van 1996 tot en met 2006, maakte dit jaar een comeback. Simone Kleinsma keerde terug in haar rol als Kees, terwijl de rest van de castleden nieuw was. Janzen speelde de rol van Coosje, de schoondochter van Kees.

Het tweede seizoen van de comedyserie is in het voorjaar van 2020 op RTL 4 te zien.