Johan Nijenhuis gaat een romantische comedy over Marokkaanse trouwtradities maken, meldt RTL Boulevard woensdag. De film gaat Marokkaanse bruiloft heten.

"Ik wil met deze film een ode brengen aan het Marokkaanse bruiloftsspektakel", zegt Nijenhuis. "Het wordt een feest der herkenning voor de bioscoopbezoeker met een Marokkaanse of vergelijkbare achtergrond en een kleurrijke, romantische comedy voor iedereen", aldus de regisseur.

Hoofdpersoon Yasmine leidt twee levens. Terwijl ze carrière maakt bij een belangrijk advocatenbureau, draait het thuis maar om één ding: wanneer gaat ze eindelijk trouwen? Omdat ze graag de goedkeuring van haar Marokkaanse ouders wil, geeft Yasmine zichzelf zes maanden de tijd om een man te vinden en te trouwen.

Nijenhuis maakte eerder onder meer de films Verliefd op Cuba en Onze Jongens. Het vervolg Onze Jongens in Miami is vanaf januari 2020 te zien. Het eveneens door hem geregisseerde De Beentjes van Sint Hildegard, het acteerdebuut van Herman Finkers, draait vanaf februari 2020 in de bioscopen.

De opnames van Marokkaanse bruiloft starten in augustus 2020. De film is in 2021 te zien.