Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum, die in 1993 hoofdrollen speelden in Jurassic Park, keren voor het eerst samen terug in het derde deel van de Jurassic World-reeks dat in 2021 moet verschijnen. Dat maakt Collider woensdag bekend.

Geruchten dat het trio weer terug zou keren, doken eerder al op. Regisseur Colin Trevorrow bevestigt nu dat het om grote rollen gaat.

Goldblum verscheen al kort als zijn personage Ian Malcolm in Jurassic World: Fallen Kingdom, het tweede deel uit de nieuwe reeks, dat in 2018 verscheen. Dern en Neill waren voor het laatst te zien als respectievelijk Ellie Sattler en Alan Grant in het derde deel van de originele reeks uit 2001.

Over de plot is nog niets bekendgemaakt. Eerder was wel al aangekondigd dat Trevorrow, die de eerste Jurassic World regisseerde, weer terug zal keren voor het derde deel. Fallen Kingdom werd geregisseerd door J.A. Bayona.

De nieuwe filmreeks van Jurassic Park is tot nu toe zeer succesvol gebleken. Jurassic World leverde wereldwijd 1,6 miljard dollar op (1,45 miljard euro) en staat daarmee op plek zes van hoogste filmopbrengsten ooit. Fallen Kingdom bracht 1,3 miljard op en staat op plek veertien. De eerste Jurassic Park leverde iets meer dan 1 miljard dollar op en staat op plek 37.