Halina Reijn is bezig met rijlessen, omdat haar eerder in de Verenigde Staten gehaalde rijbewijs niet geldig is in Nederland en ze voor de opnames van de serie Red Light moet autorijden. Dit meldt de actrice in haar vlog voor LINDA.

"De grap is, ik ben 43 en ik heb ooit mijn rijbewijs gehaald in Los Angeles, heel lang geleden", aldus de actrice. "Daar is het een kwestie van: rijd even een stukje om dit huis heen en hier heb je je rijbewijs."

De actrice heeft eerder geprobeerd rijlessen te nemen in Nederland maar dat was naar eigen zeggen geen succes. "Ik stopte uit mezelf, omdat ik bang werd. Of omdat ik dacht: dat met die fietsers wordt niks. Dit is de eerste keer dat ik doorzet. Voor de serie Red Light moet ik toch mijn rijbewijs halen. Dus dat ben ik tussen alle bedrijven door aan het proberen te proppen."

"Mijn rijleraar is heel geduldig want ik krijg altijd paniekaanvallen op de snelweg", vertelt Reijn." Maar dat gaat gelukkig steeds beter."

In augustus maakte Reijn bekend samen met Carice van Houten te gaan spelen in de Nederlandstalige dramaserie Red Light, over de wereld van prostitutie en mensenhandel. Reijns regiedebuut Instinct is op 27 september de openingsfilm van het Nederland Film Festival in Utrecht.