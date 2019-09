Will Smith kruipt in de nieuwe Netflix-film The Council in de huid van onderwereldbaas Nicky Barnes, schrijft Deadline dinsdag.

Barnes leidde in de jaren zeventig en tachtig de Afro-Amerikaanse criminele organisatie The Council, die de heroïnehandel in de New Yorkse wijk Harlem in handen had.

De crimineel werd in 1978 opgepakt en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Toen hij vastzat, besloot hij te getuigen tegen The Council, waardoor hij in een getuigenbeschermingsprogramma terechtkwam. Barnes overleed in 2012, maar zijn overlijden kwam pas afgelopen zomer naar buiten.

Smith (50) werkt voor de film opnieuw samen met Peter Landesman, die het script van The Council schreef en ook als regisseur bij het project betrokken is. Eerder werkten de twee samen aan Concussion.

Smith was onlangs te zien als geest in de liveactionversie van Disney-film Aladdin.