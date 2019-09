Tom Hanks wordt geëerd tijdens de uitreiking van de Golden Globes in 2020. De acteur ontvangt dan de Cecil B. DeMille Award, een oeuvreprijs.

De 63-jarige Hanks ontvangt de prijs, die is vernoemd naar de regisseur die actief was in de eerste helft van de twintigste eeuw, voor zijn bijdrage aan de film- en televisiewereld.

"Hanks weet kijkers al meer dan dertig jaar te boeien met gelaagde en speelse personages waar we van houden", aldus Lorenzo Soria, president van de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitreiken van de Golden Globes. Ook zijn werk als schrijver, producent en regisseur wordt geroemd door de organisatie.

De acteur wist eerder al Golden Globes te winnen voor zijn acteerprestaties in de films Cast Away (2001), Forrest Gump (1995), Philadelphia (1994) en Big (1988). De acteur was de afgelopen jaren nog te zien in films als The Post, Inferno en Sully.