Jonah Hill gaat mogelijk de slechterik spelen in de nieuwe Batman-film. De acteur komt dan recht tegenover Robert Pattinson te staan, die de superheld gaat spelen.

De gesprekken met Hill zijn net gestart, maar vrijwel zeker is al dat de slechterik in deze film niet The Joker zal zijn. Verschillende filmsites schrijven dat die mogelijkheid niet geheel moet worden uitgesloten, maar dat het aannemelijk is dat gekozen wordt voor bijvoorbeeld Mr. Freeze of The Riddler.

De laatste jaren zijn er verschillende films verschenen met The Joker in de hoofdrol. Joaquin Phoenix is momenteel te zien in een film over de slechterik.

Hill is de derde acteur die genoemd wordt voor de film. Pattinson is al bevestigd en maandag verschenen diverse geruchten over Westworld-acteur Jeffrey Wright die mogelijk ook een rol heeft weten te bemachtigen.