Jeffrey Wright gaat waarschijnlijk de rol van Jim Gordon spelen in de nieuwe Batman-film. Dat meldt onder meer Consequence of Sound.

Dat de rol van Batman wordt gespeeld door Robert Pattinson was al eerder bekend. Wright is pas de tweede naam van de cast die genoemd wordt. De acteur is nog in onderhandeling over de rol en speelt momenteel in de serie Westworld.

Het script is geschreven door Matt Reeves die ook de regie op zich neemt. Reeves is ook bekend van Cloverfield en Planet of the Apes.

De opnames voor de film beginnen eind 2020. De voorlopige releasedatum is vastgesteld op 25 juni 2021.