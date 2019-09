Michiel Huisman heeft een rol in de actiefilm Kate bemachtigd, schrijft Variety maandag.

De film gaat over een huurmoordenaar die na een vergiftiging nog 24 uur de tijd heeft om haar moordenaar in de straten van Tokio op te sporen om wraak te nemen.

Naast Huisman (38) zijn onder anderen Mary Elizabeth Winstead en Woody Harrelson te zien in de film, die geregisseerd wordt door Cedric Nicolas-Troyan.

De acteur was vorig jaar onder meer te zien in de Netflix-serie The Haunting of Hill House en de films The Guernsey Literary Society en Irreplaceable You. Volgend jaar is hij te zien in A Boy Called Christmas.