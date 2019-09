Carice van Houten heeft geen behoefte aan een vaste rol in een van de prequels van Game of Thrones, de serie waarin ze te zien was als Melisandre. Een klein rolletje ziet ze echter wel zitten, vertelt de 43-jarige actrice in gesprek met The Hollywood Reporter.

"Tegen een eenmalige verschijning of een cameo zou ik zeker ja zeggen", aldus Van Houten. "Maar meer zou ik niet willen. Aan alle mooie dingen komt een eind en dat heeft ook iets moois. Het zal altijd een beetje pijn doen dat het klaar is, maar dat is niet erg. Er is nu ruimte voor andere dingen."

Van Houten is binnenkort te zien in Instinct, waarmee haar beste vriendin Halina Reijn haar regiedebuut maakt. "Dat was echt een passieproject", zegt de actrice. "En ik heb nog zo veel andere ideeën. Er is nog een hoop werk te verrichten."

Game of Thrones was de grote winnaar bij de Emmy's

De laatste aflevering van Game of Thrones was in het voorjaar te zien. Het achtste en laatste seizoen van de HBO-serie was afgelopen weekend de grote winnaar bij de Emmy Awards met twaalf prijzen. Hoewel Van Houten ook genomineerd was, viel ze niet in de prijzen.

Volgens George R.R. Martin, auteur van de boekenserie Game of Thrones, werkt HBO aan drie prequels.