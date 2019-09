Nicolas Cage en Alex Wolff zijn te zien in de nieuwe film van Michael Sarnoski over een truffeljager, schrijft Deadline.

De 55-jarige Cage speelt in Pig de truffeljager, die in zijn eentje in de wildernis van Oregon woont met zijn varken. Als het beest wordt gekidnapt, moet hij naar Portland om het beest te zoeken.

"Wat begon als een zeer persoonlijk project is uitgegroeid tot een werk van liefde waar heel veel getalenteerde mensen bij betrokken zijn", zegt Sarnoski in een reactie. "Ik kan niet wachten om deze rare wereld tot leven te wekken."

Cage was vorig jaar te zien in Mandy en is binnenkort te zien in Prisoners of the Ghostland. Wolff (21) had eerder rollen in onder meer Hereditary en maakt later dit jaar zijn debuut als schrijver en regisseur met The Cat and the Moon. Het is niet bekend wie hij speelt in Pig.