De dramaserie Game of Thrones heeft bij de uitreiking van de Emmy Awards voor de beste televisieproducties twaalf Emmy's gewonnen, waaronder de prijs voor beste dramaserie. De serie was in totaal 32 keer genomineerd.

Het achtste en laatste seizoen van de HBO-serie versloeg maandagochtend (Nederlandse tijd) in het Amerikaanse Los Angeles onder andere Killing Eve en werd de grote winnaar van de avond.

Met de vierde keer winst in de categorie beste dramaserie deelt Game of Thrones nu het record met The West Wing, L.A. Law, Mad Men en Hill Street Blues.

De vijfdelige dramaserie Chernobyl won tien Emmy's, waaronder die voor beste gelimiteerde serie.

In de categorie comedy was Fleabag de grote winnaar: de serie won zes beeldjes, waaronder die voor beste comedyserie.

Acteurs en actrices vallen in de prijzen

Hoewel Game of Thrones kan worden beschouwd als de grote winnaar van de Emmy's, viel het aantal prijzen voor de serie zondagavond tegen: het grootste deel van de gewonnen beeldjes werd een week eerder al uitgedeeld tijdens de Creative Emmy's.

Toen werd ook al duidelijk dat Carice van Houten, die jarenlang te zien was als Melisandre, naast de winst greep voor beste actrice in een gastrol. Peter Dinklage, te zien als Tyrion Lannister, wist zijn nominatie wel om te zetten in winst en kreeg het beeldje voor beste acteur in een bijrol. Julie Garner (Ozark) won in diezelfde categorie bij de vrouwen.

Actrice Jodie Comer won van onder anderen haar tegenspeelster Sandra Oh en mocht de Emmy voor haar hoofdrol in de dramaserie Killing Eve mee naar huis nemen. In diezelfde categorie won Billy Porter voor beste mannelijke hoofdrol in Pose.

Phoebe Waller-Brigde, die de hoofdrol vertolkt in de comedy Fleabag, mocht eveneens een prijs mee naar huis nemen. Bill Hader won voor zijn rol in de comedyserie Barry de prijs voor beste mannelijke hoofdrolspeler. The Marvelous Mrs. Maisel viel twee keer in de prijzen. Alex Borstein won voor haar rol in de serie de prijs voor beste actrice in een bijrol in een comedyserie. Tony Shalboub won de prijs voor beste acteur in een bijrol.

HBO veroverde in totaal de meeste Emmy's. Aan de zender kwamen 34 prijzen ten deel, waarmee streamingdienst Netflix (27 keer winst) nipt werd verslagen.