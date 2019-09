Carice van Houten is er, een week na het mislopen van een Creative Emmy, ook niet in geslaagd om een Emmy voor beste gastrol te bemachtigen voor haar rol in Game of Thrones. Maandagochtend vroeg (Nederlandse tijd) moest van Houten tijdens de ceremonie in Los Angeles de eer laten aan Cherry Jones.

Jones won de Emmy voor haar acteerprestaties in de serie The Handmaid's Tale. Tijdens de Creative Emmy Awards, traditioneel een week voor de zogenoemde Primetime Emmy's gehouden, won Jones eveneens de categorie gastactrice in een dramaserie, waarin Van Houten ook toen genomineerd was.

In juli werd bekend dat de 43-jarige van Houten zichzelf had aangemeld voor haar eerste Emmy-nominatie. Hiermee realiseerde zij één van de 32 nominaties voor de serie Game of Thrones.