Het is op 22 september precies 25 jaar geleden dat de allereerste aflevering van Friends werd uitgezonden. De sitcom die het leven van de vrienden Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) en Monica (Courteney Cox) volgt, was tien jaar lang te zien en door de jaren heen kwamen verschillende grote sterren langs om een bijrolletje te spelen.

Brad Pitt

Brad Pitt verscheen in de negende aflevering van het achtste seizoen dat in 2001 werd uitgezonden. Pitt was toen al een veel gevraagd Hollywood-acteur dankzij rollen in films als Se7en, 12 Monkeys, Seven Years In Tibet en Fight Club. In de aflevering die de titel The One With The Rumor draagt, speelt Pitt Will Colbert, een oud-klasgenoot van Ross, Rachel en Monica.

Monica nodigt hem uit voor het Thanksgivingdiner van de vrienden, niet wetende dat Will een hekel heeft aan Rachel (gespeeld door Aniston, Pitts vrouw destijds). Tijdens het diner vertelt hij zelfs trots dat hij een haatclub had opgericht tegen Rachel.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon brak in 1999 groots door met haar hoofdrollen in de films Cruel Intentions en Election en verscheen een jaar later in twee afleveringen van Friends. De actrice was voor het eerst te zien in de aflevering The One With Rachel's Sister. Ze vertolkt de rol van Jill Green, het zusje van Rachel.

Jill duikt op als haar vader haar niet langer geld wil geven, omdat ze een boot voor een vriend heeft gekocht. Ze moet noodgedwongen bij Rachel inwonen, wat niet zonder slag of stoot gaat. Jill begint zelfs een relatie met Ross (met wie Rachel een langdurige knipperlichtrelatie heeft) om haar jaloers te maken.

Bruce Willis

Bruce Willis verscheen aan het eind van de jaren tachtig en in de jaren negentig in succesvolle films als de Die Hard-reeks, Pulp Fiction, Twelve Monkeys en The Sixth Sense. Hij accepteert een rol in Friends, omdat hij een weddenschap verloor van Perry, die de rol van Chandler speelt. Het bedrag dat hij verdient, doneert hij aan goede doelen.

In drie afleveringen van seizoen zes, uitgezonden in 2000, speelt Willis de rol van Paul Stevens, de vader van Elizabeth, de vriendin van Ross op dat moment. Stevens heeft het niet zo op zijn nieuwe schoonzoon en wil Ross eigenlijk niet accepteren in zijn familie vanwege het leeftijdsverschil tussen Ross en zijn dochter. Vervolgens begint Stevens echter met de jongere Rachel af te spreken. Willis won een Emmy voor zijn bijrol.

Christina Applegate

Christina Applegate beleefde haar grootse doorbraak op televisie als Kelly Bundy in de comedy Married... With Children. De serie eindigt in 1997 en in 2002 speelt ze samen met Cameron Diaz in The Sweetest Thing. Hetzelfde jaar verscheen ze als Rachels zus Amy Green in een aflevering van Friends. In 2003 keerde ze nog eens terug in dezelfde rol.

Amy is de weinig sympathieke zus die niet kan herinneren wie Rachels partner is en de naam van haar nichtje (Rachels dochter) blijft vergeten. Ze zoekt Rachel alleen op als ze relatieproblemen heeft. In de tweede aflevering waarin ze voorkomt, laat ze gaatjes zetten in de oren van de dochter van Rachel en Ross en daar zijn ze zacht gezegd niet blij mee. Applegate werd voor beide afleveringen genomineerd voor een Emmy, waarvan ze er één won.

Sean Penn

Sean Penn scoorde in de jaren tachtig en negentig de ene na de andere filmrol, waaronder Dead Man Walking en Carlito's Way. In 2001 verscheen de acteur voor twee afleveringen in het achtste seizoen van Friends. Hij nam de rol van Eric, de verloofde van Phoebe's tweelingzus Ursula (tevens gespeeld door Kudrow) op zich.

Het personage Eric wordt geïntroduceerd tijdens een Halloweenfeestje. Phoebe komt er die avond achter dat haar zusje Ursula heeft gelogen om met Eric samen te kunnen zijn. Ze heeft zelf gevoelens voor hem en besluit hem de waarheid over haar zus te vertellen. Ze spreken een blauwe maandag met elkaar af, totdat ze erachter komen dat hij weer met Ursula heeft geslapen in plaats van met Phoebe.