Er is een nieuwe bewerking op komst van A Christmas Carol, het klassieke kerstverhaal dat is geschreven door Charles Dickens. Acteurs Will Ferrell en Ryan Reynolds gaan er een komische musical van maken, zo schrijft The Hollywood Reporter.

Beide acteurs zullen ook de hoofdrollen vertolken in de bioscoopfilm, waarover verder nog geen details zijn onthuld. Sean Anders en John Morris, regisseurs van Daddy's Home (eveneens met Ferrell), nemen de regie op zich.

Het is niet de eerste keer dat Ferrell en Reynolds samen in een film te zien zijn: ze hadden beiden een rol in de comedy Dick uit 1999.

Er zijn al diverse bewerkingen gemaakt van A Christmas Carol, de novelle van Dickens die in 1843 verscheen. Zo verscheen er een Disney-versie, een Muppet-film en speelfilm met Jim Carrey in de hoofdrol.

Het verhaal draait om de verbitterde vrek Scrooge, die de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft waarin hij wordt bezocht door drie geesten, die het verleden, het heden en de toekomst representeren. Door deze dromen komt Scrooge tot inkeer.