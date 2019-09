Netflix ververst bijna dagelijks het aanbod. Met deze week de spannende misdaadthriller Criminal, Jumanji: Welcome To The Jungle en Justice League.

Series

Criminal

Liefhebbers van misdaadthrillers doen er verstandig aan om Criminal te checken. Deze serie pakt het anders aan dan je van politieverhalen gewend bent. Agenten en verdachten spelen psychologische kat- en muisspelletjes in de verhoorkamers van Britse, Spaanse, Franse en Duitse politiebureaus. Van de internationale cast is David Tennant (Broadchurch, Jessica Jones) een van de ijzingwekkende uitblinkers.

Alsof er nog niet genoeg kwaliteitsmisdaadseries op Netflix staan; gelukkig is het slechts een luxeprobleem.

Disenchantment

In het tweede seizoen van de animatieserie Disenchantment heeft prinses Bean (Abbi Jacobson) een groot probleem. De bevolking van het magische koninkrijk is in steen veranderd en de alcoholistische prinses probeert de vloek ongedaan te maken. Met hulp van het gemene duiveltje Luci (Eric Andre). De prinses stuit op een vreemde samenzwering, maar daar zien we waarschijnlijk pas meer over in het derde en vierde seizoen van de fantasy-comedy.

Films

Trainwreck

Amy Schumer en Bill Hader draaien om de hete brij heen in de romantische comedy Trainwreck. Het wrak in kwestie is journalist Amy (Schumer), die bang is voor serieuze relaties, erop los leeft en altijd vluchtgedrag vertoont. Dit verandert als ze de sportarts Aaron (Hader) ontmoet. Amy wordt verliefd op de dokter, maar haar gedrag wordt steeds zorgwekkender door haar extreme ontkenningsgedrag. Trainwreck speelt met clichés die we uit andere romcoms kennen en bevat veel grappige cameo's van o.a. Daniel Radcliffe, LeBron James en Matthew Broderick.

Jumanji: Welcome To The Jungle

Toen het vervolg op Jumanji (1995), de geliefde comedy met Robin Williams, werd aangekondigd waren de reacties niet erg positief. Jumanji: Welcome To The Jungle bleek toch een verrassend leuk vervolg. Vier kinderen vinden een oude computergame en komen per ongeluk in de gevaarlijke spelwereld terecht. Gelukkig veranderen ze zelf ook in superhelden: Dwayne 'The Rock' Johnson, Jack Black, Karen Gillan en Kevin Hart. Wat volgt is een grappige avonturenfilm voor het hele gezin. Dankzij het overweldigende succes van de film werd er meteen werk gemaakt van een sequel. Jumanji: The Next Level staat gepland voor 12 december.

Justice League

Nadat Superman het einde van Batman vs. Superman niet haalde, ziet de buitenaardse schurk Steppenwolf de kans om onze planeet aan te vallen. De bekendste DC Comics-helden bundelen hun krachten in de Justice League en proberen de aliens uit alle macht tegen te houden. Justice League had dé concurrent voor Marvels The Avengers moeten worden maar werd geen groot succes. Zelfs Batman, Superman, Wonder Woman én Aquaman konden Justice League niet behoeden voor een flop.

Op dit moment pakt DC het geheel anders aan: Joker, met Joaquin Phoenix, lijkt zelfs een Oscar-kandidaat.

Straight Outta Compton

Rapformatie N.W.A. zette gangsterrap op de kaart en kreeg in 2015 een biopic: Straight Outta Compton. De film volgt rappers Ice Cube (gespeeld door zijn zoon O’Shea Jackson Jr.), Eazy-E, MC Ren, DJ Yella en Dr. Dre, terwijl ze de VS op z'n kop zetten met hun rauwe hip-hop. Zodra de roem en het grote geld beginnen te trekken, worden de eerste scheuren binnen de legendarische rapformatie zichtbaar.

Escape Plan 3

In de Escape Plan-films probeert Sylvester Stallone meestal uit zwaarbewaakte gebouwen te ontsnappen. Voor het derde deel worden de rollen omgedraaid: hij moet inbreken in een gevangenis waar zijn vriendin wordt vastgehouden. Stallones vaste collega 50 Cent krijgt gezelschap van worstelaar/acteur Dave Bautista. De Escape Plan-films zijn niet bepaald hoogstaand (met name het tweede deel) en verschijnen in slechts een paar landen in de bioscoop, maar hebben toch best wat fans onder liefhebbers van ongecompliceerde actiefilms.

Pieter Konijn

Pieter Konijn, het geliefde ondeugende konijntje van Beatrix Potter, kreeg voor deze animatiefilm een totale make-over. Pieter (James Corden) is niet ondeugend maar een volbloed feestbeest dat ruziemaakt met de nieuwe bewoner van het plaatselijke landhuis (Domnhall Gleeson). De film is veel chaotischer dan de kinderboeken van Potter en puristen zullen Pieter Konijn waarschijnlijk te hyper vinden. Kinderen waren wél verzot op de film en een sequel staat gepland voor begin 2020.

Mocht er deze week niets van je gading bijzitten, dan bekijk je hier het aanbod van vorige week.

Benieuwd wat er in oktober nieuw op Netflix verschijnt? Het complete overzicht vind je hier.