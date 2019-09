Netflix gaat van de Broadway-musical 13, de start van de carrière van Ariana Grande, een familiefilm maken met nieuwe muziek van Jason Robert Brown, meldt Deadline.

De streamingdienst gaat in filmvorm het verhaal vertellen van tiener Evan, die verhuist van New York naar een klein dorpje in de Amerikaanse staat Indiana. Daar ontmoet hij de populaire cheerleader Charlotte. Charlotte werd in de oorspronkelijke musical in 2008 en 2009 op Broadway vertolkt door zangeres en actrice Grande, in haar acteerdebuut op veertienjarige leeftijd.

Componist Brown won meerdere Tony Awards, onder andere voor de muziek van de musical The Bridges of Madison County. Ook componeerde hij de muziek voor de musical Honeymoon in Vegas, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992 met James Caan, Nicolas Cage en Sarah Jessica Parker.

Wanneer de film13 via Netflix te zien zal zijn is nog niet bekend.