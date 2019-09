Mark-Paul Gosselaar, die hoofdrolspeler Zack Morris vertolkte in de televisieserie Saved by the Bell, wist niet dat er een remake van de populaire show in de maak is. De acteur moest dat, "net als iedereen", in het nieuws lezen, zegt hij woensdag tegen Variety.

De uitspraken van de van oorsprong Nederlandse acteur zijn opvallend, omdat dinsdag bij de presentatie van de remake nog bekendgemaakt werd dat producers met Gosselaar en enkele andere acteurs die eerder in de serie speelden in gesprek zijn over een rol.

De acteur zegt echter "nooit benaderd" te zijn. Hij zou het, naar eigen zeggen, zeker overwegen als NBCUniversal hem alsnog voor een rol vraagt. Mario Lopez (Slater) en Elizabeth Berkley (Jessie) keren sowieso terug in de serie.

Gosselaar speelde in Saved by the Bell de rol van Zack, om wie de serie tussen 1989 en 1993 draaide. Ook de nieuwe serie zou om Morris moeten gaan. Hij werkt inmiddels als gouverneur van de Amerikaanse staat Californië en komt onder vuur te liggen omdat hij scholen met uit de onderklasse afkomstige leerlingen sluit. Hij stelt voor deze kinderen naar scholen met rijkere leerlingen te sturen, waaronder Bayside High, de school die centraal stond in het vroegere Saved by the Bell.

De originele serie kreeg twee spin-offs en ook werden een paar televisiefilms geproduceerd.