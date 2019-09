Michiel Romeyn heeft besloten dat hij geen romantische comedy's meer wil maken. De 64-jarige acteur verschijnt volgende maand in Wat Is Dan Liefde en dat is voorlopig zijn laatste romcom geweest, vertelt hij in een interview met NU.nl.

"Er worden zo ontiegelijk veel romcoms gemaakt", zegt Romeyn. "Het is haast niet meer bij te houden. Ik heb er zelf in drie gespeeld, nu wil ik een keer iets anders."

Wat Is Dan Liefde gaat over een advocate (Elise Schaap) die zich heeft gespecialiseerd in echtscheidingen. Op haar nieuwe werkplek ontmoet ze een mannelijke collega (Maarten Heijmans) die hele andere opvattingen over zijn vak, en over de liefde heeft.

Romeyn was eerder te zien in Alles is Liefde en Alles is Familie, maar zegt inmiddels meer waarde te hechten aan films zoals die van Max Porcelijn. Die regisseur won in 2012 een Gouden Kalf voor het scenario van de misdaadcomedy Plan C. Met Romeyn maakte hij de misdaadthriller De Grote Zwaen, het komische sketchprogramma Yep! en een aflevering van de Videoland-serie Random Shit.

Tijd voor andere genres

In Wat Is Dan Liefde is Romeyn te zien als Wim Boeker. "Hartstikke leuk om te spelen", vertelt de acteur. "Een gearriveerde corpsbal met een bedrijf. Eigenlijk een soort verouderde Van Binsbergen uit Jiskefet. Dat soort rollen ligt me wel. En acteurs als Maarten Heijmans en Elise Schaap kunnen er ook echt iets van maken."

Spijt van zijn recente romcom heeft Romeyn niet, maar hij vindt het tijd voor andere genres en comedystijlen. "Het blijft zo braaf", vertelt de acteur. "Ik vind het allemaal nogal karig in Nederland. Het volk krijgt wat het wil, vernieuwing is ver te zoeken. Romcoms zijn vaak sjabloontjes."

Romeyn won in 1988 een Gouden Kalf voor zijn rol in de tragicomedy Van geluk gesproken. Met de regisseur van die film, Pieter Verhoeff, begon hij drie jaar later het komische sketchprogramma Jiskefet, waar ook Kees Prins en Herman Koch deel van uitmaakten. Romeyn is als filmacteur verder te zien geweest in onder meer De brief voor de koning en Mijn opa de bankrover.

Wat Is Dan Liefde is vanaf 17 oktober in bioscopen te zien.