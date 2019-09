Dan Aykroyd en Ernie Hudson gaan hun oude rollen weer spelen voor de Ghostbusters-film die in 2020 moet verschijnen. De acteurs zijn inmiddels bezig met de opnames, meldt Entertainment Weekly.

In de comedy, het derde deel uit de originele franchise over een team dat jacht maakt op paranormale verschijningen, zal Aykroyd opnieuw te zien zijn als Dr. Raymond Stantz. Hudson keert terug als Winston Zeddemore.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sigourney Weaver weer te zien zal zijn als Dana Barrett. Daarnaast zullen onder anderen Finn Wolfhard en Paul Rudd voor het eerst in de franchise te zien zijn.

De terugkeer van Bill Murray als Dr. Peter Venkman is nog niet bevestigd, hoewel Weaver daar eerder wel al op zou hebben gehint. In de vrouwelijke Ghostbusters-variant die in 2016 verscheen, speelde hij wel een kleine bijrol. Die film staat verder los van de comedy die in 2020 verschijnt.

Het derde deel uit de Ghostbusters-serie, dat vooralsnog Ghostbusters 2020 heet, wordt geregisseerd door Jason Reitman (Juno, Up in the Air). Hij is de zoon van Ivan Reitman, die de twee populaire comedy's uit de jaren tachtig maakte.