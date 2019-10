Kiefer Sutherland gaat de hoofdrol spelen in een serie die gebaseerd is op de film The Fugitive. De remake wordt gemaakt door streamingdienst Quibi en zal in april 2020 gelanceerd worden, meldt Variety dinsdag.

In 1993 speelde Harrison Ford de hoofdrol in de succesfilm The Fugitive. Nu is het de beurt aan Sutherland om de rol van rechercheur Clay Bryce te vertolken. Zijn tegenspeler is Boyd Holbrook.

Stephen Hopkins, met wie Sutherland al samenwerkte voor de serie 24, is aangetrokken als regisseur en uitvoerend producent. Sutherland is tevens bekend van de serie Designated Survivor.

Sutherland maakt ook countrymuziek en bracht in 2016 zijn debuutalbum Down in a Hole uit. Het tweede album van de acteur, Reckless & Me, verscheen eerder dit jaar op 26 april.