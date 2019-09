Selena Gomez is als uitvoerend producent betrokken bij Living Undocumented, een nieuwe documentairereeks van Netflix.

In de serie worden acht families gevolgd die zonder verblijfspapieren in de Verenigde Staten wonen, schrijft Deadline.

Hun verhalen moeten inzicht geven in het complexe Amerikaanse immigratiesysteem en tonen de worstelingen waar velen mee te maken krijgen in hun poging de 'Amerikaanse droom' te verwezenlijken.

"Ik heb ervoor gekozen om deze serie te produceren omdat het woord 'immigrant' de afgelopen jaren schijnbaar een negatief begrip is geworden", zegt Gomez, die eerder de serie 13 Reasons Why produceerde, in een reactie. "Ik hoop dat ik, door de verhalen van enkele moedige mensen te vertellen, kan laten zien hoe het is om als immigrant zonder papieren in dit land te leven."

Living Undocumented is wereldwijd vanaf 2 oktober op Netflix te bekijken.