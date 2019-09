Saved by the Bell, de tienerserie die dertig jaar geleden in première ging, wordt nieuw leven ingeblazen. Castleden Mario Lopez en Elizabeth Berkley keren terug in de nieuwe versie.

Ook andere acteurs die destijds in de serie speelden, zoals Mark-Paul Gosselaar, zijn in gesprek over een rol in de remake. Peacock, de nieuwe streamingdienst van NBCUniversal, zal Saved by the Bell uitzenden, zo werd dinsdag in een presentatie bekendgemaakt.

De Amerikaanse serie draait om het personage Zack Morris (gespeeld door Gosselaar), die inmiddels als gouverneur van de staat Californië werkt. Hij komt onder vuur te liggen omdat hij scholen met uit de onderklasse afkomstige leerlingen sluit. Hij stelt voor deze kinderen naar scholen met rijkere leerlingen te sturen, waaronder Bayside High, de school die centraal stond in het vroegere Saved by the Bell.

Lopez en Berkley keren terug als hun personages A.C. Slater en Jessie Spano, die inmiddels zelf ouders van tieners zijn.

Saved by the Bell werd uitgezonden van 1989 tot 1993 en draaide om een groep middelbareschoolleerlingen die met allerlei typische puberthema's te maken kregen. Er volgden ook twee spin-offs en een paar televisiefilms.

Ook remake van Battlestar Galactica

Streamingdienst Peacock zal in april 2020 geïntroduceerd worden in de Verenigde Staten. Naast Saved by the Bell worden er ook nieuwe versies van de series Battlestar Galactica en Punky Brewster op uitgezonden.

In totaal zal de bibliotheek van de dienst meer dan vijftienduizend uur aan content bevatten. Ook populaire series als The Office en Parks and Recreation worden aan de dienst toegevoegd.

De laatste jaren worden er veel nieuwe versies gemaakt van populaire sitcoms en series uit de jaren tachtig en negentig. Zo verschenen er reboots van onder meer Roseanne, Full House en Will & Grace.