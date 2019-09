Charlie Hunnam speelt de hoofdrol in een nieuwe serie van streamingdienst Apple TV+ die gebaseerd is op het boek Shantaram, meldt Deadline.

De 39-jarige Hunnam, bekend van Sons of Anarchy, kruipt in de huid van een Australiër die in de jaren tachtig uit de gevangenis ontsnapt en in de sloppenwijken belandt van Bombay.

Justin Kurzel (Assassin's Creed) regisseert de eerste twee afleveringen van de tiendelige serie. De opnamen moeten in oktober beginnen in Australië en India.

Het boek Shantaram is in 39 talen gepubliceerd. Wereldwijd werden er meer dan zes miljoen exemplaren van verkocht. Eerder had onder anderen Johnny Depp plannen om het boek te verfilmen, maar die plannen kwamen nooit van de grond.