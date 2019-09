Kim Kardashian heeft in een interview met E! Entertainment gezegd een gastrol in de reboot van 90210 met open armen te ontvangen. Een gastrol van de realityster is de wens van Tori Spelling en Jennie Garth, die beiden in de serie te zien zijn.

"Ik zal er zijn", aldus Kardashian op de vraag of zij een rol in 90210 ziet zitten. Spelling en Garth willen graag dat Kardashian de advocaat gaat spelen van het personage van Spelling.



Het gaat om een rol in het tweede seizoen van de reboot. Kardashian studeert momenteel rechten en zal dus niet veel fantasie nodig hebben om de rol neer te zetten. Ook was haar vader Robert een beroemde advocaat die onder anderen O.J. Simpson verdedigde.

Kim Kardashian heeft al wat acteerwerk op haar naam staan. Zo was zij onder meer in Ocean's Eight en 30 Rock als zichzelf te zien en speelde ze Debbie Fallon in CSI: New York.