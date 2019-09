Glee-actrice Jane Lynch heeft zondag tijdens de uitreiking van de Creative Arts Emmy Awards prijsgegeven dat zijzelf en zangeres Cyndi Lauper bezig zijn met een comedyserie voor Netflix. Dit meldt Variety.

"Ik heb een show gepitcht bij Netflix en ze hebben die aangekocht", onthulde Lynch backstage bij de Creative Arts Emmy Awards. De 66-jarige Lauper en de 59-jarige Lynch zullen de hoofdrollen gaan vertolken in een comedy die wat weg zal hebben van Golden Girls, de Amerikaanse serie over vier vrouwen op leeftijd die samenwonen in Miami, aldus de actrice die in 2011 een Emmy en een Golden Globe won voor haar rol in de serie Glee.

Lauper is vooral bekend als vertolker van de hit Girls Just Wanna Have Fun uit 1983, maar heeft als actrice meerdere gastrollen op haar naam staan. De geboren New Yorkse was te zien in Mad About You, Bones en Magnum, P.I.

Netflix heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.