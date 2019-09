Game of Thrones heeft zondag bij de uitreiking van de Creative Arts Emmy Awards de meeste prijzen binnengesleept. De serie won in totaal tien awards. Carice van Houten was genomineerd voor beste gastrol vanwege haar rol in Game of Thrones, maar greep naast deze prijs. De serie was genomineerd in achttien categorieën.

Game of Thrones, met rollen voor onder anderen Van Houten en Michiel Huisman, won prijzen voor beste make-up en beste visuele effecten.

Chernobyl, de vijfdelige miniserie over de kernramp van 1986 in de gelijknamige plaats, won zeven Creative Arts Emmy Awards. Ook The Handmaid's Tale viel in de prijzen: in de categorie waarvoor de 43-jarige van Houten was genomineerd, won de Amerikaanse actrice Cherry Jones voor haar rol als Holly Osborne in deze serie.

Van Houten relativeert het mislopen van de Creative Arts Emmy op Twitter. "Soms win je, soms verlies je", aldus de actrice over het niet winnen met haar rol als priesteres Melisandre van Asshai in Game of Thrones. "Ik had het beste haar en de mooiste jurk. Ik struikelde niet op het podium en ging niet over mijn nek. Win win."

De in juni 2018 overleden topkok en auteur Anthony Bourdain won postuum twee Creative Emmy's voor het ten tijde van zijn zelfgekozen dood onafgemaakte reisprogramma Anthony Bourdain Parts Unknown.

De Creative Arts Emmy Awards worden beschouwd als een graadmeter voor de Emmy Awards, die op 22 september uitgereikt worden. Game of Thrones heeft, vier maanden na het verschijnen van de laatste aflevering, 32 Emmy-nominaties te pakken.