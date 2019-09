Michael Fassbender is in gesprek voor de rol van de Nederlandse voetbalcoach Thomas Rongen in Taika Waititi's nieuwe film Next Goal Wins, schrijft Variety.

De film is gebaseerd op de gelijknamige documentaire uit 2015, waarin Rongen gevolgd wordt terwijl hij het voetbalteam van Amerikaans-Samoa onder zijn hoede neemt.

De 62-jarige Amsterdammer woont en werkt in de Verenigde Staten, waar hij analist is bij verschillende sportprogramma's.

De 42-jarige Fassbender was onlangs te zien in X-Men-film Dark Phoenix. Ook heeft hij een rol in vechtsportfilm Kung Fury 2. Het is nog niet duidelijk wanneer die film verschijnt.