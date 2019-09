Leaving Neverland, waarin Wade Robson en James Safechuck vertellen dat ze jarenlang zijn misbruikt door Michael Jackson, heeft zaterdag een Emmy Award gewonnen voor beste documentaire.

"We hebben nogal een weg afgelegd met deze documentaire", zei regisseur Dan Reed volgens Deadline bij het in ontvangst nemen van de prijs.

"Het begon allemaal met de verwijzing op een website naar twee mannen van wie ik nog nooit had gehoord. Deze documentaire was nooit mogelijk geweest zonder de enorme moed en vastberadenheid van Wade en James en hun families. Ik heb daar veel bewondering voor", aldus Reed

De regisseur werd ook veelvuldig werd bekritiseerd vanwege de documentaire. Zo zeiden familieleden en fans van de in 2009 overleden 'King of Pop' dat de twee mannen uit zijn op geld en roem en vragen ze zich af waarom Robson en Safechuck de zanger eerder in bescherming namen.

Leaving Neverland genomineerd voor vijf Emmy's

Leaving Neverland is in totaal genomineerd voor vijf Emmy Awards. De prijs die zaterdag werd gewonnen, was onderdeel van de Creative Arts Emmys.

Volgende week maandag worden de Primetime Emmy Awards uitgereikt, de prijzen voor de beste televisieprogramma's die op primetime op de Amerikaanse zenders werden uitgezonden.