Netflix ververst bijna dagelijks zijn aanbod. Met deze week onder meer een nieuw seizoen van The Ranch, de horrorsensatie Marianne en Netflix' antwoord op de cultserie Lost.

Series





The I-Land: Seizoen 1

Tien vreemdelingen ontwaken op een mysterieus eiland. Al snel blijkt dat hun nieuwe verblijfplaats niet zonder gevaar is. Deze nieuwe serie wordt al vergeleken met de cultklassieker Lost.

Top Boy: Seizoen 1

In deze nieuwe versie van de gelijknamige Britse misdaadhit volgen we een aantal drugscriminelen in de achterbuurten van Londen. Het duurt niet lang voordat er een bloedige machtsstrijd losbarst.

Marianne: Seizoen 1

Een horrorschrijfster haalt de inspiratie voor haar boeken uit haar nachtmerries over een angstaanjagende heks, maar de grens tussen haar verhalen en de werkelijkheid wordt steeds dunner. Deze Franse serie past prima in ons lijstje met de griezeligste horrorseries op Netflix.

The Ranch: Seizoen 7

Sinds deze week staat het zevende seizoen van The Ranch op Netflix. In deze comedyserie speelt Ashton Kutcher een oud-footballspeler die terugkeert naar zijn familie in Colorado. Daar moet hij meehelpen op de ranch, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

The Chef Show: Seizoen 2

Regisseur Jon Favreau (Iron Man, The Lion King) en chef-kok Roy Choi reizen opnieuw door de Verenigde Staten om wat met spraakmakende culinaire gasten te eten. En natuurlijk zou het feestje niet compleet zijn zonder optredens van grote Hollywood-sterren.

Unbelievable: Seizoen 1

In deze waargebeurde dramaserie wil een tiener aangifte doen van een verkrachting. Ze wordt echter niet geloofd door de politie. Dat verandert als twee vrouwelijke rechercheurs geconfronteerd worden met een zaak die opvallend veel overeenkomsten vertoont.

Films

Rush Hour 3

Bijna tien jaar na de verrassend leuke actiekomedie Rush Hour bundelen Jackie Chan en Chris Tucker opnieuw hun krachten. Deze keer onderzoekt het onwaarschijnlijke politieduo een moordaanslag op een Chinese ambassadeur.

Destination Wedding

In deze romantische comedy reizen Keanu Reeves en Winona Ryder af naar de bruiloft van een gezamenlijke vriendin die ze eigenlijk niet kunnen uitstaan. Hun gedeelde tegenzin voor de festiviteiten brengt het tweetal echter steeds dichter bij elkaar, of ze nu willen niet.

Tall Girl

Jodi is het langste meisje op school en dat maakt haar leven er niet bepaald gemakkelijker op. Maar daar kan zomaar verandering in komen wanneer Jodi bij een knappe uitwisselingsstudent uit Zweden in de klas komt te zitten.

I Still See You

Tien jaar na een bizarre ramp is de wereld overspoeld door geesten die gevangen zitten tussen leven en dood. Scholiere Roni komt via deze dolende zielen op het spoor van een mysterieuze moordenaar.

Batman Begins

Deze grimmige superheldenfilm vertelt hoe Bruce Wayne verandert van een steenrijke playboy in een gemaskerde misdaadbestrijder. Voor het zover is, wordt hij getraind door de mysterieuze Ra's al Ghul. Hij komt er echter al snel achter dat zijn mentor ook een duistere kant heeft.

Documentaire

Our Godfather

Dankzij de getuigenissen van de voormalige maffiabaas Tommaso Buscetta belandden honderden criminelen achter de tralies. Ruim dertig jaar later is zijn familie nog steeds niet veilig. In Our Godfather doen zij voor het eerst hun verhaal.

Evelyn

In Evelyn wordt een familie verscheurd door een tragische zelfmoord. Ruim tien jaar later gaan de nabestaanden op een therapeutische wandeltocht. Geregisseerd door de Oscar-winnende documentairemaker Orlando von Einsiedel (The White Helmets).

