Maan de Steenwinkel spreekt verschillende stemmen in voor de nieuwe Zappelin-serie Maan en ik.

De serie is ontwikkeld door Andrew Davenport, die ook onder meer aan de wieg stond van Teletubbies.

In Maan en ik schrijft de magische pop Pepi Nana een brief aan de maan, waarna ze Maanbaby ontmoet. Vervolgens komen alle poppen in het poppenhuis tot leven.

De Steenwinkel spreekt de stemmen van verschillende personages in, zingt in de serie en is ook vertelster. "Dit is de eerste keer dat ik echt een grote rol inspreek met een andere stem dan die van mezelf, dat is heel leerzaam", zegt de zangeres in een reactie.

"Daarnaast is het voor kinderen en ik hou van kinderen. Het is net of ik voor mijn kleine neefje een verhaaltje voorlees voor het slapengaan."

Maan en ik is elke doordeweekse dag om 10.00 uur te zien bij NPO Zappelin op 3.