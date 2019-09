Regisseur Paul Feig, bekend van onder meer de film Bridesmaids en de remake van Ghostbusters, gaat een monsterfilm maken voor Universal, meldt Variety vrijdag.

De film gaat Dark Army heten en is onderdeel van de reeks monsterfilms waar Universal zich sinds The Mummy (2017) op concentreert. Een plot, cast en een releasedatum zijn nog niet bekendgemaakt.

Universal was eerder van plan om aan een filmuniversum te bouwen met figuren uit eigen klassieke horrorfilms, waaronder verhalen over Dracula en het monster van Frankenstein.

Dat idee werd echter bijgesteld na de teleurstellende bioscoopcijfers van The Mummy. Verschillende filmmakers worden nu gevraagd om hun eigen visie los te laten op de oude verhalen, in plaats van dat er één grotere verhaallijn wordt uitgezet.

De eerstvolgende film uit Universals zogeheten Dark Universe wordt The Invisible Man, die in Nederland in maart verschijnt. Elisabeth Moss, bekend van hitserie The Handmaid's Tale, speelt daarin de hoofdrol.

Paul Feig werd vooral bekend door comedy's als Bridesmaids, The Heat en Ghostbusters. In 2018 maakte hij de zwartkomische thriller A Simple Favor, met Anna Kendrick en Blake Lively. Eind dit jaar verschijnt de romantische comedy Last Christmas, met rollen voor Emilia Clarke en Emma Thompson.