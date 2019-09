Jenna Fischer (45) en Angela Kinsey (48), die samen negen seizoenen lang te zien waren in The Office, gaan een podcast maken over die serie. Office Ladies is op 16 oktober voor het eerst te beluisteren, meldt CNN.

In elke aflevering van de podcast wordt een aflevering van de serie besproken. Ook bespreken Fischer en Kinsey hun eigen ervaringen en beantwoorden ze vragen van luisteraars.

Kinsey en Fischer waren in de Amerikaanse versie van The Office niet bepaald vriendinnen, maar zijn dat in het echte leven wel.

"Nu we in de buurt komen van de vijftiende verjaardag van het programma (The Office ging in 2005 van start in de Verenigde Staten, red.) leek het ons een goed idee om onze verhalen met jullie te delen", zegt Fischer, die Pam Beesly speelde en in de serie een relatie had met Jim Halpert (John Krasinki), in een verklaring.

De Amerikaanse versie van The Office werd uitgezonden tussen 2005 en 2013 en volgde op de Britse versie, die tussen 2001 en 2003 te zien was.