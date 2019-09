Jac. Goderie krijgt dit jaar het Gouden Kalf voor de Filmcultuur. De 68-jarige filmkenner, die zestien jaar lang het programma Filmspot maakte, krijgt de prijs van het Nederlands Film Festival vanwege zijn jarenlange inzet voor de Nederlandse film.

"Zonder de liefde voor film is er geen filmmaker, en is er ook geen film", meldt het NFF over zijn keuze voor Goderie. "Jac. Goderie heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Hij zet zich nog steeds volop in om de liefde voor film overal te verspreiden."

"Een eigen taal heeft, in deze tijd van globalisering, alleen maar recht van spreken als er 'kunst' mee wordt bedreven: poëzie, literatuur én natuurlijk films, véél films".

De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, ging vorig jaar naar actrice Monique van de Ven. Ook onder anderen Rutger Hauer en Jeroen Krabbé ontvingen het Gouden Kalf voor de Filmcultuur.

Goderie heeft jarenlang als filmprogrammeur voor Pathé Nederland gewerkt en is sinds 1998 ook eigenaar van het blad Preview.

Winnaars Kalveren op 4 oktober bekend

De winnaars van de Gouden Kalveren 2019 worden op 4 oktober bekendgemaakt. In maart van dit jaar werd bekend dat de Kalveren in de categorieën Beste Speelfilm en Beste Lange Documentaire een vernieuwde stemprocedure krijgen.

In plaats van dat stemmers alle Nederlandse films moeten zien, wordt er eerst een voorselectie gemaakt om de nominaties mee te bepalen. De belangrijkste filmprijzen van Nederland worden sinds 2015 bepaald door vaklieden, net als bij de Oscars.

De films Niemand in de Stad, over drie jonge vrienden die volwassen worden tijdens hun studententijd in Amsterdam, en Dirty God, waarin de Britse actrice Vicky Knight het slachtoffer van een zuuraanval speelt, maken kans op een Gouden Kalf voor de beste film.