Terrence Howard stopt met acteren na het zesde en tevens laatste seizoen van de serie Empire, zegt hij in een woensdag verschenen interview met Extra.

"Ik ben klaar met doen alsof. Ik stop met acteren", antwoordt de vijftigjarige Howard op de vraag over zijn plannen na het laatste seizoen van Empire.

Howard zegt "de wereld de waarheid te gaan laten zien", maar licht die opmerking verder niet toe. De acteur, die onder meer te zien was in films zoals The Best Man, The Butler en Hustle & Flow zegt verder zijn Empire-collega's enorm te gaan missen.

De verklaring van Howard volgt slechts een paar maanden na geruchten dat de Amerikaanse belastingdienst hem onderzoekt op verdenking van belastingontduiking. Een woordvoerder van de acteur wil niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt.