Disney's Maleficent: Mistress of Evil gaat 7 oktober in Rome in premiere voorafgaand aan het Rome Film Festival. Hoofdrolspelers Angelina Jolie en Michelle Pfeiffer zullen hun opwachting maken op de rode loper. Dat maakte Variety bekend.

Het langverwachte vervolg op Maleficent zal wereldwijd vanaf 18 oktober in de bioscoop te bewonderen zijn. In verschillende delen van Europa, waaronder Nederland, is de film al vanaf 16 oktober te zien.

In Maleficient: Mistress of Evil, neemt Jolie de rol van de schurkachtige tovenares 'Maleficent' weer op zich en keert Elle Fanning terug als 'Aurora'. Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple en Lesley Manville zijn ook weer te zien in deel twee. Nieuwkomers zijn Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson en Chiwetel Ejiofor.

De film wordt geregisseerd door Joachim Rønning ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales')

De eerste Maleficent was een kassucces toen het in 2014 uitkwam. Het bracht wereldwijd 758,5 miljoen dollar op met een budget van 180 miljoen dollar.

In een video is te zien hoe Jolie wordt omgetoverd in de schurkachtige tovenares 'Maleficent'.