Uzo Aduba zal een rol gaan spelen in het vierde seizoen van Fargo. De actrice werd onder meer bekend door haar rol als Suzanne 'Crazy Eyes' Warren in de Netflix-serie Orange Is the New Black.

De actrice heeft negen nominaties en acht gewonnen prijzen op haar naam staan, allen voor haar rol in Orange Is the New Black.

Het is de tweede rol van de actrice die ze gaat vertolken voor FX Networks, een kanaal dat onderdeel is van Disney. Ze is vanaf 2020 ook te zien in de miniserie Mrs. Amerika. met onder anderen Cate Blanchett in de hoofdrol.

Eerder werd al bekend dat Chris Rock een hoofdrol zal gaan vertolken in seizoen 4 van Fargo.

De eerste drie seizoenen van Fargo, in Nederland te zien via Netflix, waren een grote hit. De serie is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1996 en speelt zich telkens af in verschillende tijdperken met verschillende acteurs.

Wanneer het vierde seizoen uitkomt, is nog niet bekend. Volgens Amerikaanse media wordt het waarschijnlijk eind 2019 of begin 2020.