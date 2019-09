Het tweede seizoen van Het geheime dagboek van Hendrik Groen is vanaf maandag 14 oktober om 22.15 uur te zien op NPO1, meldt Omroep MAX woensdag.

Het tweede deel van de serie is gebaseerd op het boek Zolang er leven is: Het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen.

In het vervolg zal de rol van Hendrik Groen opnieuw vertolkt worden door Kees Hulst. André van Duin is wederom te zien als Evert. Een nieuwe toevoeging aan de cast is actrice Carry Tefsen, die de rol van Leonie op zich neemt.

Hendrik Groen was in 2017 met een gemiddeld kijkcijfer van bijna 2,4 miljoen kijkers de best bekeken serie sinds 2011.

De serie werd tijdens het Gouden Kalveren Gala 2018 uitgeroepen tot beste televisiedrama en Hulst werd bekroond voor zijn rol als Hendrik Groen.