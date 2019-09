Minder dan een kwart van de gebruikelijke lengte, maar evenveel personages en intriges. De speelfilmversie van Downton Abbey, waarin de familie Crawley en het personeel bezoek krijgen van de koning en koningin, vergde een andere aanpak van de makers en acteurs. In gesprek met NU.nl vertelt de cast over de reünie, en hoe die verschilde van de opnames voor de serie.

"Dat er minder tijd zou zijn voor het verhaal, heeft me nooit zo beziggehouden", begint Lesley Nicol, die in Downton Abbey de rol van Mrs. Patmore speelt. "Maar toen we eenmaal bezig waren, merkte ik wel dat dit de eerste keer was dat alles zo snel ging. Ik kon moeilijk geloven dat we al klaar waren toen de draaiperiode erop zat. Voor m'n gevoel waren we nog maar net bezig."

Toch gaven de filmopnames de acteurs ook meer ruimte dan ze gewend waren, vertelt Michael Fox, die sinds het vijfde seizoen te zien is als keukenmedewerker Andrew Parker. "Onder de streep hadden we eigenlijk meer tijd, want de twee uur werden over meer draaiweken uitgesmeerd dan normaal. Bij de tv-serie werd er vaak snel weer doorgepakt voor de volgende scène, om alles op tijd af te krijgen."

De acteur legt uit dat hij al vaker het gevoel had dat Downton Abbey op een bioscoopscherm thuishoorde. "Julian Fellowes (bedenker van de serie, red.) kende ik als de maker van Gosford Park", vertelt hij over de Oscar-winnende thriller die voor Fellowes de inspiratie werd voor Downton Abbey. "In vergelijking daarmee kreeg ik bij deze serie nog weleens het gevoel dat de makers zich juist inhielden voor televisie. Als film ziet het er nu rijker en decadenter uit dan ooit."

Nieuwe lijntjes voor een nieuw seizoen

De nieuwe speelfilm gooit voor ieder personage nieuwe lijntjes uit, vergelijkbaar met hoe een zevende seizoen van de grond had kunnen komen. Toch zien de acteurs dat niet meer gebeuren. Robert James-Collier, in Downton Abbey te zien als butler Thomas Barrow, legt uit waarom.

"Het is al heel zeldzaam dat we het overgrote deel van de cast zes seizoenen bij elkaar hebben kunnen houden", vertelt de 42-jarige acteur. "Dat kun je niet eeuwig volhouden. Je bent er vijf maanden per jaar aan kwijt, terwijl de opnames voor een film maar negen weken duren. Dat maakt het ook veel makkelijker om iedereen weer bij elkaar te krijgen."

Ook voor Hugh Bonneville, te zien in de rol van vader des huizes Robert Crawley, is een nieuw seizoen een brug te ver. "Deze film voelde als een familiereünie", zegt de 55-jarige acteur. "Dat was geweldig, maar je wil geen familiereünie die jaren duurt."

"Het idee om af en toe terug te keren op deze manier is fijn", gaat Bonneville verder. "Maar het gaat te ver om ons te binden aan een nieuw seizoen. Ik denk dat het publiek zich ook realiseert dat we er na zes jaar op het juiste moment uit zijn gestapt. Maar ik heb er niets op tegen om het via een film af en toe weer op te zoeken."