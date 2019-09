David E. Kelley, die onder meer Big Little Lies bedacht, maakt samen met Lost-regisseur Jack Bender een korte serie die gebaseerd is op het nieuwe boek van Stephen King: The Institute.

Kelley gaat de serie schrijven en Bender gaat regisseren, schrijft Variety. Beiden zijn daarnaast als uitvoerend producent betrokken bij het project. Het duo werkte eerder samen aan de serie Mr. Mercedes, die ook op een boek van King gebaseerd is.

The Institute gaat over Luke Ellis, wiens ouders midden in de nacht worden vermoord door indringers. Ellis wordt wakker in 'het instituut', in een kamer die eruitziet als zijn eigen kamer, maar dan zonder raam. In andere kamers zitten kinderen met speciale talenten, zoals telekinese en telepathie.